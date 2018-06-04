В ДТП с автобусом в Екатеринбурге пострадали 24 человека

Маршрутный автобус и легковой автомобиль Daewoo Nexia столкнулись в Екатеринбурге, пострадали свыше 20 человек.

«По предварительным данным, 24 пострадали. Поступила информация о четырех госпитализированных», – сообщила старший помощник прокурора Свердловской области по связям со СМИ и общественностью Марина Канатова, передает «Интерфакс».

По ее словам, ДТП могло произойти по вине водителя легковушки. Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате аварии автобус, ехавший по маршруту №64, упал в кювет и опрокинулся, добавили в прокуратуре региона.