В свадебной церемонии Ляшко увидели российский триколор

Одесский журналист Юрий Ткачев обратил внимание на фото из ЗАГСа, где украинский политик Олег Ляшко, его невеста Росита Сайранен и регистратор вместе образуют российский триколор.

«На цвета одежек вот внимание обратил», – написал журналист Юрий Ткачев в Facebook.

На фото слева направо стоят Сайранен в красном платье, Ляшко в синем костюме, белой рубашке и красном галстуке, и регистратор в белом пиджаке.

В комментариях посмеялись над фотографией:

«Штирлиц был на грани провала!», – написал Ievgen Rusin.

«Ляшко сам по себе триколор, а невеста так вообще цвета флага СССР», – считает Жанна Бло.

«И в правильном порядке встали!», – Oleg Kanikayev.

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко 2 июня женился на Росите Сайранен после 20 лет совместной жизни.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Ляшко объявил о решении жениться на Росите Сайранян еще в апреле. Они 20 лет живут в гражданском браке и воспитывают дочь. «20 лет я думал, стоит ли это делать. Хотел еще 20 лет подумать, но Росита не дала. Поставила ультиматум: или идем, или думай с другой. А нам другой не надо», – заявлял тогда Ляшко. Пара познакомилась в зале игровых автоматов.