Украинские ученые испытали «пожирающий себя» в полете двигатель

Инженеры с Украины и из Шотландии провели в Днепровском национальном университете имени Олеся Гончара лабораторные испытания прототипа двигателя для ракеты-аутофага, которая в полете «съедает» свои компоненты, сообщает Science Alert.

Авторы исследования попытались разработать двигатель, использование которого сделало бы эффективным пуск маленьких и дешевых ракет. Проблема существующих аппаратов в том, что в них масса горючего и содержащих его хранилищ многократно превышает полезную нагрузку. Если ракету облегчить, то объем топлива будет сгорать быстрее массы, в связи с чем устройство не может доставить груз на орбиту. По утверждению разработчиков, новая технология якобы поможет найти выход из ситуации, передает РИА «Новости».

«Пожирающая себя» ракета состоит из двух расходных компонентов – твердотопливного пластикового стержня и окислителя внутри него. После введения стержня в горячий двигатель топливо и окислитель испаряются, а образующийся газ используется для создания тяги.

Таким образом, поясняет профессор университета Глазго Патрик Харкнесс, «тело» ракеты образуется твердым топливом, по мере движения аппарата двигатель будет постепенно «съедать» стержень от основания до верхушки.

При этой конструкции, отмечает профессор, можно не использовать ступени, которые становятся космическим мусором.

Разработчики смогли испытать только прототип в лаборатории. Там удавалось поддерживать исправную работу двигателя в течение минуты. Авторы исследования надеются провести полноценный пуск ракеты-аутофага в ближайшем будущем.