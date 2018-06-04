В Киеве из гранатомета расстреляли похоронное бюро

Возле Байкового кладбища в Киеве неизвестный выстрелил из гранатомета по зданию ритуального бюро.

Об инциденте в полицию сообщил охранник похоронной конторы, находящейся на улице Волжской Голосеевского района Киева.

«По указанному адресу правоохранители обнаружили предмет. Работники полиции оцепили территорию, прилегающую к месту совершения преступления. Взрывотехники обезвредили боеприпас, который застрял в стене ритуального бюро. В результате происшествия никто не пострадал», – говорится в сообщении пресс-службы столичной Нацполиции.

По окончании осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства, которые отправят на экспертизу.Решается вопрос о внесении сведений в единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Максимальное наказание по этой статье – до семи лет лишения свободы.