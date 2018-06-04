Конституционный суд Молдавии признал законным запрет новостных передач из России

В понедельник Конституционный суд Молдавии признал конституционным закон о запрете на трансляцию новостных программ из России; это окончательное решение.

«В основании дела лежит запрос президента Молдавии о конституционности закона 257 о внесении поправок в кодекс аудиовизуальных услуг», – сказал председатель Конституционного суда Михай Поалелунжь, передает РИА «Новости».

Он добавил, что запрос президента Игоря Додона отклонен, закон признан конституционным, а решение – окончательное.

В январе Конституционный суд Молдавии постановил, что закон о запрете на трансляцию российских новостных программ и телепередач можно утвердить в обход президента страны Игоря Додона.

Закон был принят в декабре 2017 года и был утвержден главой парламента.

Закон о борьбе с «пропагандой» запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произвели в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в числе которых Россия.

Однако Додон дважды отклонял принятый парламентом республики закон, хотя согласно конституции, несмотря на несогласие, обязан утвердить закон, если парламент его принимает дважды.