Мемориальную доску Жукову разрушили в Харькове

Неизвестные разбили в Харькове мемориальную доску маршалу Советского Союза Георгию Жукову, установленную на здании местной школы, сообщили в пресс-службе регионального управления полиции Украины.

«Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. Проверка продолжается», – цитирует сообщение ТАСС.

Отметим, маршал Жуков после Великой Отечественной войны был Главкомом сухопутных войск Вооруженных сил СССР, после этого – с июня 1946 по февраль 1948 года – командовал Одесским военным округом.

Напомним, в начале мая в Харькове неизвестные попытались разрушить бюст маршала Георгия Жукова. 9 мая в городе Ковель Волынской области Украины вандалы повредили памятник советским войнам.