Поклонники Шнура посмеялись над его бицепсом

В Instagram лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова появилось его полуобнаженное фото. Снимок вызвал ажиотаж.

Одни поклонники восхищаются спортивной формой Сергея Шнура, другие пытаются найти объяснение его полуобнаженному снимку в Instagram:

Фото @sergey_bermeniev Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 3 Июн 2018 в 11:22 PDT

«Сфоткай так, чтоб она узнала, кого потеряла», – написал shadow__of_the_shadow, намекая на то, что Шнуров может щегольнуть спортивной формой после заявления о разводе с женой.

Три последние фотки огонь! Тестостерон прет. Нагиев, Хабенский, Шнуров......Матильда тут лишняя....Человек обрел свободу!», – считает nadiachizh.

«Ух какой холостяк созрел», – отметила landrin2017.

«Как? Вот как? Самый веселый и гулящий мужик нашей Руси выглядит лучше, чем не пьющий, жрущий овощи, мужчина!», – спрашивает iapspb.

Ранее жена лидера группы «Ленинград» сделала в соцсетях заявление после объявления о расставании звездной пары.

В конце мая в соцсетях лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил о разводе с Еленой Шнуровой.

Напомним, что в апреле певца сравнили с героями голливудских боевиков, когда он опубликовал фото в ярко-желтом плаще.