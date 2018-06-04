Сирийские военные отбили атаку террористов в Дейр-эз-Зоре

Подконтрольные Дамаску военные и отряды ополченцев отразили вооруженную вылазку террористов из группировки «Исламское государство*» в районе Хасрат и Эш-Шаафа на востоке провинции Дейр-эз-Зор, сообщила газета «Аль-Ватан» со ссылкой на сирийской военный источник.

По ее информации, боевики просочились со стороны границы с Ираком и попытались захватить мост между западным и восточным берегом Евфрата, однако получили отпор. Понеся потери, банды террористов отступили, передает ТАСС.

Правительственные войска ведут военные действия против террористов из группировки «Джебхат ан-Нусра» в провинции Хама и в северных окрестностях города Латакия. Сирийские ВВС в ходе нанесенных ударов уничтожили командные пункты боевиков и склады в районе Каббане у горной гряды Джебель-эль-Акрад. О потерях в рядах террористов сведений не приводится.

На юге Сирии бандформирований нарушили в понедельник режим перемирия, обстреляв населенный пункт Хан-Арнаба. Сирийские военные открыли ответный огонь по позициям боевиков «Джебхат ан-Нусры», которые удерживают в своих руках селение Умм-Батна, и уничтожили их пусковые установки.