В Общественной палате предложили тренинги для полицейских после жесткого задержания инвалида

Взгляд
4 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 14:20  |  vz.ru
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Почему Китай и США не могут жить друг без друга

Взаимозависимость двух крупнейших экономик мира просто огромнаФото: Christian Ohde/face to face/Global Look Press
Перемирие между США и Китаем оказалось недолгим. Страны снова на пороге разрушительной торговой войны: очередной раунд переговоров в Пекине оказался тупиковым. Почему Китай и США играют в американские горки и чего на самом деле пытается добиться Трамп? Ответ кроется в колоссальной взаимозависимости двух крупнейших экономик мира. Подробности...
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Шесть свидетельств начала раскола Запада

Европа просто не может не ответить АмерикеФото: Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
Начало торговой войны между США и Европой совпало с формированием первого в истории Евросоюза правительства евроскептиков. Европа действительно оказалась на пороге принятия судьбоносных решений – как и предупреждал на днях ее злой гений Сорос. Но не только Европа – вместе с летом 2018 года мы вступаем в новый период мировой истории. Подробности...
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Химки и бандерлоги: жаргон и байки российских военных в Сирии

Операция в Сирии обогатила военный сленг и фольклорФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Каждая война рождает и собственный язык, и собственный фольклор. Газета ВЗГЛЯД собрала армейский жаргон и байки участников сирийской кампании. Хотя за достоверность пересказанных ниже историй мы не ручаемся, менее ценными они от этого не становятся – в них отражены впечатления и отношение к происходящему простых солдат, побывавших в реальных военных действиях. Подробности...
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Украинский Су-25 отметился хулиганством на пляже

Украинский Су-25 учился на пляже с отдыхающими противостоять потенциальному противникуФото: кадр из опубликованного видео
Украинский штурмовик Су-25 пролетел непосредственно над головами отдыхающих на азовском пляже. Двумя годами ранее полет аналогичного боевого самолета на сверхнизкой высоте в Запорожской области привел к катастрофе. В ВВС Украины заявили, что летчики учились противодействовать противнику. Однако эксперты сочли появление штурмовика над пляжем элементарным хулиганством с единственной возможной целью – покрасоваться перед девочками. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Всё, что Пекин сможет «отжать», он «отожмет»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Китай и до сирийской гражданской войны был главным торговым партнером Сирии и Ирана. Уникальность нынешнего положения Поднебесной в том, что она может сделать Дамаску предложение, которое ни Иран, ни Россия не смогут «перебить». Подробности...
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Кого возбуждают тупые бабы

Антон Крылов, журналист
Сохраняющаяся популярность разнообразных курсов «идеальных жен» и текстов на тему «Как выйти замуж» показывает, что усилия феминисток по дискредитации института брака явно недостаточны. Подробности...
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Трейдеров волнует не цена на нефть, а динамика

Сергей Кузнецов, кандидат социологических наук
Дональд Трамп за одно утро может двумя безответственными сообщениями в «Твиттере» дважды изменить направление стоимости черного золота. Подробности...
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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          В Общественной палате предложили тренинги для полицейских после жесткого задержания инвалида

             4 июня 2018, 13:45
          Фото: с личной страницы facebook.com
          Текст: Виктория Федотова

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          «В обязательном порядке необходимо проводить тренинги по действиям сотрудников полиции при проверке документов и при задержании граждан», – сообщил газете ВЗГЛЯД глава президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Антон Цветков.

          Глава президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», член комиссии Общественной палаты по проблемам безопасности граждан и взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов, с 2009-го по 2011 год – член Общественного совета при МВД Антон Цветков отреагировал на новость о жестком задержании инвалида Павла Васильева. Он признал, что иногда сотрудники полиции ведут себя непрофессионально:

          «Мы видим, что зачастую действия патрульно-постовой службы по прибытию на вызов или при проверке документов – непрофессиональны. С одной стороны, полицейские не всегда обеспечивают свою собственную безопасность, ведут себя безответственно и безалаберно. С другой, когда необходимо применить меры физического воздействия, это делается не профессионально, не так, как их обучали, а делают так, как могут, – считает Цветков. – В обязательном порядке необходимо проводить тренинги по действиям сотрудников полиции при проверке документов и при задержании граждан. Подчеркну, что в первую очередь, вне зависимости от того, болен человек или нет, он не имеет права оказывать сопротивление, он должен выполнить законные требования сотрудников полиции. Если требования не выполнены, они имеют право применить физическую силу».

          Цветков отметил, что основная задача полиции – обеспечить общественный порядок в общественных местах:

          «Если они видят то или иное неадекватное поведение гражданина, они должны, безусловно, реагировать. Но реакция должна быть профессиональной. Если человек, предположим, страдает тем или иным заболеванием, то среди прочих документов у него должно быть свидетельство об инвалидности, и полицейские должны принять это во внимание. Но если человек ведет себя вызывающе, опасен для окружающих, сотрудники правопорядка в любом случае должны его задержать, доставить в отделение полиции, вызвать медиков, и только последние уже должны принять соответствующее решение, может больной человек находиться среди граждан, или нет».

          Цветков также подчеркнул, что нужно четко понимать. что граждане должны быть адекватны, потому что сегодня человек не подчинился и напал на сотрудников полиции. а завтра – на проходящего мимо ребенка.

          Напомним, ранее журналист Антон Красовский предложил полицейским столицы проходить тренинги, объясняющие, что такое аутизм.

          Мать задержанного москвича Татьяна Иванова написала заявление уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. В разговоре с корреспондентом газеты ВЗГЛЯД она уточнила, что никаких действий пока не предпринималось.

          Напомним, 27 мая в Москве был задержан 22-летний инвалид Павел Васильев. Причиной задержания, по словам его матери, стали его громкие крики на улице. Парню скрутили руки за спиной, затолкали в машину и привезли в отделение, где его держали около трех часов в наручниках за решеткой. После чего в полицию приехала скорая психиатрическая помощь, причем врач нахамил матери Павла Татьяне Ивановой.


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