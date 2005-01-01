В Общественной палате предложили тренинги для полицейских после жесткого задержания инвалида

«В обязательном порядке необходимо проводить тренинги по действиям сотрудников полиции при проверке документов и при задержании граждан», – сообщил газете ВЗГЛЯД глава президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Антон Цветков.

Глава президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», член комиссии Общественной палаты по проблемам безопасности граждан и взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов, с 2009-го по 2011 год – член Общественного совета при МВД Антон Цветков отреагировал на новость о жестком задержании инвалида Павла Васильева. Он признал, что иногда сотрудники полиции ведут себя непрофессионально:

«Мы видим, что зачастую действия патрульно-постовой службы по прибытию на вызов или при проверке документов – непрофессиональны. С одной стороны, полицейские не всегда обеспечивают свою собственную безопасность, ведут себя безответственно и безалаберно. С другой, когда необходимо применить меры физического воздействия, это делается не профессионально, не так, как их обучали, а делают так, как могут, – считает Цветков. – В обязательном порядке необходимо проводить тренинги по действиям сотрудников полиции при проверке документов и при задержании граждан. Подчеркну, что в первую очередь, вне зависимости от того, болен человек или нет, он не имеет права оказывать сопротивление, он должен выполнить законные требования сотрудников полиции. Если требования не выполнены, они имеют право применить физическую силу».

Цветков отметил, что основная задача полиции – обеспечить общественный порядок в общественных местах:

«Если они видят то или иное неадекватное поведение гражданина, они должны, безусловно, реагировать. Но реакция должна быть профессиональной. Если человек, предположим, страдает тем или иным заболеванием, то среди прочих документов у него должно быть свидетельство об инвалидности, и полицейские должны принять это во внимание. Но если человек ведет себя вызывающе, опасен для окружающих, сотрудники правопорядка в любом случае должны его задержать, доставить в отделение полиции, вызвать медиков, и только последние уже должны принять соответствующее решение, может больной человек находиться среди граждан, или нет».

Цветков также подчеркнул, что нужно четко понимать. что граждане должны быть адекватны, потому что сегодня человек не подчинился и напал на сотрудников полиции. а завтра – на проходящего мимо ребенка.

Напомним, ранее журналист Антон Красовский предложил полицейским столицы проходить тренинги, объясняющие, что такое аутизм.

Мать задержанного москвича Татьяна Иванова написала заявление уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой. В разговоре с корреспондентом газеты ВЗГЛЯД она уточнила, что никаких действий пока не предпринималось.

Напомним, 27 мая в Москве был задержан 22-летний инвалид Павел Васильев. Причиной задержания, по словам его матери, стали его громкие крики на улице. Парню скрутили руки за спиной, затолкали в машину и привезли в отделение, где его держали около трех часов в наручниках за решеткой. После чего в полицию приехала скорая психиатрическая помощь, причем врач нахамил матери Павла Татьяне Ивановой.