ВВС Тайваня во время учений потеряли связь с истребителем F-16

Военно-воздушные силы Тайваня во время проведения ежегодных военных учений «Хань гуан» в понедельник потеряли связь с истребителем F-16, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на военных.

«Один одноместный истребитель F-16 во время выполнения поставленных в ходе военных учений задач в понедельник перестал выходить на связь в 13.43 по местному времени (8.43 мск), в настоящий момент начата поисково-спасательная операция», – говорится в заявлении военных, передает РИА «Новости».

Истребитель вылетел с авиабазы «Хуалянь» и через некоторое время пропал с радаров и перестал выходить на связь, в тот момент воздушное судно находилось над горной местностью в районе города Цзилун на северо-востоке острова. Минобороны острова направило на поиски пропавшего истребителя вертолет S-70C, а национальный поисково-спасательный командный центр – поисковый самолет.

Вместе с тем информационный портал «Хайвай ван» сообщает, что в ходе учений в понедельник пропали не один, а два истребителя.

Крупнейшие ежегодные военные учения Тайваня с боевой стрельбой стартовали в понедельник рано утром и продлятся до пятницы. Главными задачами учений являются отработка совместных операций на море и на земле, противодесантная оборона на севере, юге и центральных районах острова.