Названа сумма затрат на организацию выборов президента России

Центризбирком России, региональные избирательные комиссии и органы исполнительной власти израсходовали на подготовку и проведение выборов президента России 18 марта более 14 млрд рублей.

Это следует из проекта финансового отчета комиссии, который должен быть утвержден на заседании в понедельник. Только после этого федеральная избирательная кампания будет официально завершена.

«Расходы федерального бюджета на подготовку и проведение выборов составили 14 млрд 259 млн 422 тыс. рублей», – говорится в проекте постановления об утверждении финансового отчета, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что президентские выборы завершились ожидаемым и вместе с тем уникальным результатом: Владимир Путин побил все собственные рекорды, получив самый высокий результат из всех своих кампаний. Второй неожиданностью стала высокая явка – 67,47%.

Кроме того, отметим, что выборы прошли при малом количестве нарушений. Выявленные нарушения сразу же пресекались. По состоянию на 23 марта результаты выборов президента были отменены на 16 участках из более чем 90 тысяч.