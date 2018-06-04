Новый глава МЧС задумался над эффективной численностью сотрудников

Взгляд
4 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 11:11  |  vz.ru
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Ценам на бензин дали передышку

Времена дешевого бензина ушли в далекое прошлоеФото: Артем Геодакян/ТАСС
Цены на бензин и дизтопливо будут зафиксированы по состоянию на конец мая. Об этом правительство договорилось с российскими нефтяниками в обмен на снижение топливных акцизов. Впрочем, на бензиновые цены влияет и масса других факторов, поэтому сейчас нефтяники начнут продавать топливо вопреки своим интересам. Какими должны быть действия властей, чтобы рост цен на бензин не бил по кошельку граждан? Подробности...
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Шесть свидетельств начала раскола Запада

Европа просто не может не ответить АмерикеФото: Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press
Начало торговой войны между США и Европой совпало с формированием первого в истории Евросоюза правительства евроскептиков. Европа действительно оказалась на пороге принятия судьбоносных решений – как и предупреждал на днях ее злой гений Сорос. Но не только Европа – вместе с летом 2018 года мы вступаем в новый период мировой истории. Подробности...
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Химки и бандерлоги: жаргон и байки российских военных в Сирии

Операция в Сирии обогатила военный сленг и фольклорФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Каждая война рождает и собственный язык, и собственный фольклор. Газета ВЗГЛЯД собрала армейский жаргон и байки участников сирийской кампании. Хотя за достоверность пересказанных ниже историй мы не ручаемся, менее ценными они от этого не становятся – в них отражены впечатления и отношение к происходящему простых солдат, побывавших в реальных военных действиях. Подробности...
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Украинский Су-25 отметился хулиганством на пляже

Украинский Су-25 учился на пляже с отдыхающими противостоять потенциальному противникуФото: кадр из опубликованного видео
Украинский штурмовик Су-25 пролетел непосредственно над головами отдыхающих на азовском пляже. Двумя годами ранее полет аналогичного боевого самолета на сверхнизкой высоте в Запорожской области привел к катастрофе. В ВВС Украины заявили, что летчики учились противодействовать противнику. Однако эксперты сочли появление штурмовика над пляжем элементарным хулиганством с единственной возможной целью – покрасоваться перед девочками. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Всё, что Пекин сможет «отжать», он «отожмет»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Китай и до сирийской гражданской войны был главным торговым партнером Сирии и Ирана. Уникальность нынешнего положения Поднебесной в том, что она может сделать Дамаску предложение, которое ни Иран, ни Россия не смогут «перебить». Подробности...

Кого возбуждают тупые бабы

Антон Крылов, журналист
Сохраняющаяся популярность разнообразных курсов «идеальных жен» и текстов на тему «Как выйти замуж» показывает, что усилия феминисток по дискредитации института брака явно недостаточны. Подробности...
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Трейдеров волнует не цена на нефть, а динамика

Сергей Кузнецов, кандидат социологических наук
Дональд Трамп за одно утро может двумя безответственными сообщениями в «Твиттере» дважды изменить направление стоимости черного золота. Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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    Выборы президента России онлайн

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          Новый глава МЧС задумался над эффективной численностью сотрудников

          4 июня 2018, 10:43

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Глава МЧС Евгений Зиничев на своем первом селекторном совещании поручил оптимизировать работу кадровой службы ведомства и проработать вопрос об эффективной численности сотрудников.

          «Обращаю внимание руководителей территориальных органов учреждений МЧС: вам в рамках своих полномочий необходимо оптимизировать работу по подбору кадров и назначению на вакантные должности специалистов такой численности, которая позволит реагирующим подразделениям эффективно выполнять возможные задачи», передает РИА «Новости» слова Зиничева.

          Зиничев сообщил также о начавшемся комплексном анализе деятельности в министерстве.

          «Проводится комплексный анализ деятельности МЧС, который позволит выявить проблемные вопросы», – цитирует ТАСС заявление Зиничева на селекторном совещании.

          По его словам, по итогам анализа будут сделаны выводы и приняты соответствующие решения.

          Напомним, 31 мая президент Владимир Путин потребовал от нового главы МЧС Евгения Зиничева усилить контроль за эксплуатацией объектов массового пребывания людей и строго наказывать нарушителей.


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