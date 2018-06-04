Новый глава МЧС задумался над эффективной численностью сотрудников

Глава МЧС Евгений Зиничев на своем первом селекторном совещании поручил оптимизировать работу кадровой службы ведомства и проработать вопрос об эффективной численности сотрудников.

«Обращаю внимание руководителей территориальных органов учреждений МЧС: вам в рамках своих полномочий необходимо оптимизировать работу по подбору кадров и назначению на вакантные должности специалистов такой численности, которая позволит реагирующим подразделениям эффективно выполнять возможные задачи», – передает РИА «Новости» слова Зиничева.

Зиничев сообщил также о начавшемся комплексном анализе деятельности в министерстве.

«Проводится комплексный анализ деятельности МЧС, который позволит выявить проблемные вопросы», – цитирует ТАСС заявление Зиничева на селекторном совещании.

По его словам, по итогам анализа будут сделаны выводы и приняты соответствующие решения.

Напомним, 31 мая президент Владимир Путин потребовал от нового главы МЧС Евгения Зиничева усилить контроль за эксплуатацией объектов массового пребывания людей и строго наказывать нарушителей.