С-400 поразил цели электронными пусками

Расчеты зенитно-ракетного соединения С-400 «Триумф» приняли участие в учениях с выполнением электронных пусков ракет в Саратовской области, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

«В Саратовской области прошло тактическое учение с расчетами зенитно-ракетного соединения ПВО Центрального военного округа по поражению воздушных целей условного противника электронными пусками ракет», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В ходе учений расчеты ЗРС С-400 «Триумф» совершили многокилометровый марш, в ходе которого отработали действия по преодолению зараженных участков местности и отражению нападения диверсантов.

Кроме того, отработаны задачи по обнаружению, идентификации и сопровождению воздушных целей, имитирующих авиацию.

В конце учений расчеты провели электронные пуски ракет, уничтожив самолеты условного противника, поразив более 20 целей.

Напомним, ранее в понедельник главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин рассказал, что в Воздушно-космические силы начали поступать новейшие тренажеры для освоения зенитных ракетных систем С-400, вертолетов Ми-28Н и Ка-52 и авиакомплексов Су-34.