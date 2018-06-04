Жертвами кораблекрушения у берегов Туниса стали 46 человек

В результате кораблекрушения погибли 46 человек, сообщило минобороны Туниса.

Около 180 нелегальных мигрантов плыли на рыболовецком судне, которое потерпело крушение в ночь на воскресенье. Кораблекрушение произошло в 16 морских милях от города Сфакс, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mosaique FM.

Спасатели продолжают работы на месте происшествия. Спасено 68 человек, среди которых 60 тунисцев.

Ведется расследование.