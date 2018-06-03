Явка на предварительном голосовании «Единой России» оказалась рекордной

В предварительном голосовании «Единой России» приняло участие рекордное для праймериз ЕР число россиян, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По данным на 21.30 мск, явка составила 11,14% (2,8 млн человек), передает ТАСС.

Как отметил Турчак, столь высокая явка «зафиксирована впервые в истории предварительного голосования» – в 2016 году она составила 9,59% от общего числа избирателей, в 2017 году – 9,38%.

Турчак заявил, что рост числа проголосовавших демонстрирует «доверие, с которым люди относятся к процедуре предварительного голосования», а также «правильность курса партии, согласно которому именно избиратели, а не партийные начальники формируют списки кандидатов».

Кроме того, в ЕР уточнили данные по регионам с наибольшей явкой на предварительном голосовании: Хабаровский край – 15,77%, республики Бурятия – 15,63%, Тыва – 15,73%, Калмыкия – 16,6%, Ненецкий автономный округ – 19,13%.

В числе лидеров по активности избирателей Турчак также назвал Ростовскую (17,11%), Саратовскую (одномандатный избирательный округ №165 – 16,35%, одномандатный избирательный округ №163 – 16,02%) и Нижегородскую (16,02%) области.

Турчак сообщил, что региональные оргкомитеты получили определенные жалобы на ход голосования. Жалобы рассмотрели или все еще рассматривают, но «на общую картину они не повлияют». При этом он обещал, что в случае необходимости результаты на конкретном участке «будут аннулированы».

Турчак отметил, что на предварительном голосовании растет конкуренция, «партийцы проходят жесткую конкурентную процедуру отбора», это приводит к улучшению «качества списков» на выборах.

В свою очередь, глава высшего совета партии Борис Грызлов считает предварительное голосование способом наращивания кадрового потенциала России.

Напомним, в отборе в рамках процедуры предварительного голосования участвуют 5 тыс. 687 человек. Предварительное голосование – это обязательная процедура для претендентов на участие в выборах от «ЕР».