В Ленинградской области загорелась территория «Парка Монрепо»

Пожар начался в лесопарковой зоне музея-заповедника «Монрепо», огнем охвачено четыре гектара.

«В Выборгском районе в лесопарковой зоне Монрепо обнаружено очаговое горение лесной подстилки на общей площади четыре гектара. Угрозы перехода огня на населенный пункт нет», – сообщает управление МЧС по Ленинградской области.

К месту происшествия направлены дежурные смены двух пожарно-спасательных частей, служба пожаротушения Центра управления в кризисных ситуациях, оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона и пожарно-химическая станция ЛОГКУ «Ленобллес». Кроме того, выехал пожарный поезд ОАО «РЖД».

«В настоящий момент работы продолжаются. Всего к ликвидации горения привлечено 47 человек и 10 единиц техники», – уточнили в ведомстве.

Музей-заповедник «Парк Монрепо» – скальный пейзажный парк XVIII-XIX веков, расположенный на территории бывшего частного поместья баронов Николаи. Парк включает усадебный комплекс, скальный пейзажный парк, лесопарковый массив, часть акватории бухты Защитная и прибрежные острова. Общая территория музея-заповедника занимает более 161 гектара.