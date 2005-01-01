На главной базе Северного флота в Североморске утонули двое военнослужащих, сообщил осведомленный источник.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, передает «Интерфакс».

SeverLife сообщает, что военные утонули в озере недалеко от Североморска в районе Верхней Окольной. Погибли военнослужащие в звании капитан-лейтенант, один из них 1988 года рождения, второй - 1986 года рождения. Они проходили службу на корабле.

В озере холодная вода. Предполагается, что первый стал тонуть, второй попытался спасти его, но обоим не удалось выжить.

Военнослужащие несли вахту, однако покинули пост и пошли купаться. У обоих остались семьи.

В СУ СК по Мурманской области подтвердили факт гибели двух мужчин, не комментируя их профессиональную принадлежность. Пока проводится проверка обстоятельств случившегося.