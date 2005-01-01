Катар отказался воевать с Ираном

Катар не будет участвовать в военных действиях против Ирана, заявил министр обороны страны Халед бен Мухаммед аль-Атыйя.

«Иран находится рядом. Мы должны обратиться к Ирану, выложить все на стол и начать обсуждать, как добиться мира в регионе, а не войны», – сказал аль-Атыйя на конференции по международной безопасности в Сингапуре, передает RT со ссылкой на Associated Press.

У министра спросили о возможности использования авиабазы в Катаре для атак на Иран, он ответил, что страна не является «фанатом войны».

В апреле глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявлял, что если Катар не хочет лишиться поддержки США, он должен отправить войска в Сирию.

Ранее СМИ писали о том, что Вашингтон попросил Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты выделить огромные финансовые средства на восстановление северной части Сирии и направить туда войска.