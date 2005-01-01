В Сети набирает популярность видео с откусившим клешню ради побега из кастрюли рака

В Китае рак сбежал из кастрюли в ресторане, при этом откусив собственную клешню, его жизнь решили сохранить; видео с побегом собрало почти 1 млн просмотров.

Левая клешня живого рака уже находилась в кастрюле, поэтому членистоногое отрезало ее правой. Клешня упала в суп, а рак сбежал. Китаец, опубликовавший это видео, позже заявил, что взял рака себе в качестве домашнего питомца, сообщает Би-би-си.

Предполагается, что клешня уже была обездвижена и мешала раку.

При этом за несколько циклов смены панциря клешня у рака отрастает снова – примерно за три-четыре года.