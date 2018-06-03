В центре Москвы избили журналиста

Взгляд
3 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:12  |  vz.ru
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Ценам на бензин дали передышку

Времена дешевого бензина ушли в далекое прошлоеФото: Артем Геодакян/ТАСС
Цены на бензин и дизтопливо будут зафиксированы по состоянию на конец мая. Об этом правительство договорилось с российскими нефтяниками в обмен на снижение топливных акцизов. Впрочем, на бензиновые цены влияет и масса других факторов, поэтому сейчас нефтяники начнут продавать топливо вопреки своим интересам. Каковы должны быть действия властей, чтобы рост цен на бензин не бил по кошельку граждан? Подробности...
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Как выбирают власть в столице Урала

Екатеринбург ждет жесткая конкурентная борьбаФото: Павел Лисицын/РИА Новости
«Разные кандидаты, разные интересы, прямая конкуренция – это и есть демократия». Накануне праймериз «Единой России» специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД приехал в Екатеринбург узнать мнение уральских политиков о событиях, предшествовавших июньскому голосованию, и ушедшем в отставку мэре Евгении Ройзмане.  Подробности...
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Химки и бандерлоги: жаргон и байки российских военных в Сирии

Операция в Сирии обогатила военный сленг и фольклорФото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Каждая война рождает и собственный язык, и собственный фольклор. Газета ВЗГЛЯД собрала армейский жаргон и байки участников сирийской кампании. Хотя за достоверность пересказанных ниже историй мы не ручаемся, менее ценными они от этого не становятся – в них отражены впечатления и отношение к происходящему простых солдат, побывавших в реальных военных действиях. Подробности...
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Германия использует НАТО для возрождения немецкой военной мощи

База НАТО в Ульме есть уже сейчас. Теперь появится еще и командный центр Фото: Pressestelle MN KdoOpFü, Ulm/DPA/Global Look Press
В немецком городе Ульм будет развернут новый командный центр НАТО. Разумеется, в рамках «сдерживания российской угрозы». Но на деле ситуация гораздо сложнее: Берлин пытается компенсировать альянсу свою недостаточную боеспособность. Дела в бундесвере идут из рук вон плохо. По сути, немецким солдатам даже нечем стрелять. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Кого возбуждают тупые бабы

Антон Крылов, журналист
Сохраняющаяся популярность разнообразных курсов «идеальных жен» и текстов на тему «Как выйти замуж» показывает, что усилия феминисток по дискредитации института брака явно недостаточны. Подробности...
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Трейдеров волнует не цена на нефть, а динамика

Сергей Кузнецов, кандидат социологических наук
Дональд Трамп за одно утро может двумя безответственными сообщениями в «Твиттере» дважды изменить направление стоимости черного золота. Подробности...

День, когда можно и нужно сказать о своих чувствах ребенку

Виктория Федотова, журналист
Международный день защиты детей вызывал у меня массу вопросов, когда я сама была ребенком: от чего и кто меня защищает? Почему именно 1 июня и только один день? С чего вдруг праздник придумали и кто? Подробности...
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    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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    Выборы президента России онлайн

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      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
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      Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались

      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          В центре Москвы избили журналиста

          3 июня 2018, 11:32

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Полиция ведет проверку в связи с избиением 28-летнего мужчины в центре Москвы, который, по неподтвержденным данным, является журналистом, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД и источники.

          «Из медицинского учреждения поступила информация, что к ним с травмами и внешними признаками алкогольного опьянения самостоятельно обратился мужчина 1990 года рождения», – передает ТАСС слова представителя полиции.

          По словам пострадавшего, травмы ему нанес неизвестный человек в ходе конфликта на Никитском бульваре.

          Фамилия пострадавшего не уточняется, однако источник в экстренных службах сообщил, что избитый является журналистом.


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