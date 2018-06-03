В центре Москвы избили журналиста

Полиция ведет проверку в связи с избиением 28-летнего мужчины в центре Москвы, который, по неподтвержденным данным, является журналистом, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД и источники.

«Из медицинского учреждения поступила информация, что к ним с травмами и внешними признаками алкогольного опьянения самостоятельно обратился мужчина 1990 года рождения», – передает ТАСС слова представителя полиции.

По словам пострадавшего, травмы ему нанес неизвестный человек в ходе конфликта на Никитском бульваре.

Фамилия пострадавшего не уточняется, однако источник в экстренных службах сообщил, что избитый является журналистом.