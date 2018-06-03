В Таиланде умер съевший 80 пластиковых пакетов дельфин

На юге Таиланда в животе у черного дельфина, который скончался в пятницу, нашли около 80 пластиковых пакетов, вес их составлял около восьми килограммов, сообщает местная газета Nation.

Дельфина нашли на побережье у города Сонгкхла в понедельник. Вес животного составлял около 500 килограммов, длина – 4,5 метра. При помощи двух лодок представители местного центра по морским и прибрежным зонам и ресурсам транспортировали дельфина в место, куда не попадало солнце, за ним ухаживали в течение пяти дней, однако в пятницу вечером животное скончалось, передает РИА «Новости».

После смерти специалисты произвели вскрытие и нашли в животе у дельфина 80 пластиковых пакетов общим весом около восьми килограмм.

Перед смертью у дельфина были замечены судороги и рвота, из него вышли пять пластиковых пакетов.