Кириенко: В России становится больше неравнодушных людей

Волонтером в России может стать каждый, вне зависимости от возраста и профессии, заявил на фестивале в «Сокольниках» председатель оргкомитета по проведению Года добровольца в России, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Практически каждый день появляются какие-то проекты для волонтеров, которых не было раньше. В этом году добровольцы впервые участвовали в подготовке послания президента, в церемонии инаугурации», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что сейчас волонтеры собирают звонки и обращения к предстоящей «прямой линии» президента Владимира Путина.

Одним из новых направлений добровольчества Кириенко назвал волонтеров-юристов, в свободное время оказывающие юридические консультации и помогающие гражданам решать их вопросы.

Также, отметил замглавы администрации президента, у волонтеров появились новые возможности – они могут помогать в рамках своей основной профессии: в частности, логопеды в выходные работают в соцучреждениях и помогают детям в постановке речи.

«Я бы сказал, что сегодня нет границ для волонтерства. И лично меня радует, что в России становится больше неравнодушных людей. Все, кто сегодня собрался здесь, очень разные, но их объединяет то, что они стремятся что-то поменять не только в своей жизни, но и в жизни окружающих»,

– подчеркнул Кириенко.

Он также отметил, что Большой фестиваль добровольцев поможет жителям страны узнать больше про волонтерство в целом, а также найти интересное для себя направление.

«Для каждого, кто хочет найти себя в волонтерстве и добровольчестве, сегодня есть уникальная возможность. Здесь, в «Сокольниках», каждый может выбрать себе что-то по душе», – отметил он.

В завершение добровольцы обратились к Кириенко с просьбой о небольшом напутствии. Но Сергей Владиленович заметил, что волонтеры в этом не нуждаются – они сами являются примером для подражания.

«Но я хочу пожелать вам сохранять улыбку, стремление помогать другим людям и готовность брать на себя ответственность, больше новых друзей, единомышленников и новых возможностей, чтобы реализовать себя», – заключил Кириенко.

Накануне Кириенко сообщил, что число волонтеров в России достигло 7 млн человек.

1 мая вступил в силу закон о добровольчестве (волонтерстве), призванный обеспечить более четкое взаимодействие между волонтерами, организаторами добровольческого движения, теми, кто нуждается в помощи, и органами власти.