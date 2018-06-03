США выдвинули требования к китайской экономике

Американская сторона хочет, чтобы Китай не просто нарастил объем закупки товаров из Соединенных Штатов, но осуществил структурные изменения, заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

Американский министр подчеркнул, что структурные изменения, которые позволят честно конкурировать компаниям двух стран, покончат с торговым дефицитом, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Мнучин также добавил, что американский министр торговли Уилбур Росс будет стремиться решить проблемы, касающиеся требований совместных предприятий Китая к иностранным компаниям, а также политики, которая поспособствовала бы эффективной передаче технологий.

Вашингтон требовал от Китая сокращения торгового дефицита на 200 млрд долларов (сейчас он составляет 335 млрд). В Белом доме сообщали, что США и Китай договорились выровнять торговый баланс, при этом Китай «значительно увеличит закупки товаров и услуг из США». В Пекине отметили, что стороны отказались от торговой войны. Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала поступающие сообщения о том, что американский президент Дональд Трамп заставил Китай пойти на существенные уступки.