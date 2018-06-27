Россия ратифицировала договор с Туркменией о стратегическом партнерстве

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон о ратификации договора с Туркменией о стратегическом партнерстве.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин и лидер Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписали договор 2 октября в Ашхабаде.