«Белые каски» привезли ракеты в Идлиб

Жители провинции Идлиб в Сирии рассказали, что организация «Белые каски» готовит провокацию, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

Местные жители рассказали, что в воскресенье в город Идлиб приехали шесть легковых машин с эмблемами «Белых касок». Кроме того, приехал грузовик, перевозивший «индивидуальные средства защиты, емкости с жидкостью, видеооборудование и семь ракет», передает РИА «Новости».

Четыре человека, которых местные жители не знают, «в специальной одежде и средствах индивидуальной защиты занимались снаряжением головных частей ракет привезенной жидкостью и порошком».

После этого ракеты увезли в сторону населенного пункта Маарет-эн-Нууман. В том же направлении двинулись и автомобили с представителями «Белых касок».