Болтона смутили одним из вопросов о Путине

У советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона спросили о том, считает ли он почетным тот факт, что президент России Владимир Путин пришел на встречу с ним вовремя, однако американский политик оказался смущен этим вопросом.

У него спросили, не считает ли он прием в Кремле в связи с этим фактом более уважительным, чем даже на встречах Путина с британской королевой или папой римским. Однако Болтон признался, что смущен этим вопросом, и не стал на него отвечать, чтобы никого не обижать, передает «Интерфакс».

По его словам, это самый сложный вопрос, который ему задали.

«Я могу либо согласиться с вами и сказать, что он действительно пришел вовремя. Или я могу вам сказать, во сколько он пришел на встречу, и тогда я буду виноват в том, что назову его опоздавшим», – сказал он.

Напомним, в среду Болтон встретился с Путиным в Кремле, где они договорились о месте и времени переговоров президентов России и США.