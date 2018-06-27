Опубликовано видео с набросившейся на корейца толпой мексиканских фанатов в Москве

На последних минутах матча сборных Южной Кореи и Германии мексиканские болельщики в своей фан-зоне отыскали единственного корейца и в благодарность за то, что корейская сборная обеспечила Мексике необходимый для выхода в плей-офф результат, стали качать его.

Фанаты из Мексики, славящиеся своей экспрессивностью, радуясь тому, что корейцы обыгрывают немцев, нашли в своей фан-зоне в Гостином дворе болельщика сборной Южной Кореи и со скандированием «Корея! Корея!» стали подбрасывать его вверх. Видео с этим моментом опубликовано в Facebook.

Напомним, сборная Германии сенсационно проиграла сборной Кореи и вылетела с чемпионата мира, заняв последнее место в группе, хотя является действующим чемпионом.

В соцсетях высмеяли немецких футболистов за поражение в этом матче.