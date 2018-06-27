Овечкин поведал о своей мечте на «Территории смыслов»

На молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» во Владимирской области нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин заявил, что после завершения карьеры мечтает оказаться в Зале хоккейной славы.

«Мечта оказаться в Зале славы, конечно, есть, но это после завершения карьеры. На данный момент моя карьера продолжается», – цитирует Овечкина ТАСС.

Об этом он рассказал после того, как накануне были объявлены новые члены Зала хоккейной славы в Торонто. Из россиян туда попал двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и участник Суперсерий 1972 и 1974 годов в составе сборной СССР Александр Якушев.

Также Овечкин отметил, что для него стал неожиданным уход из «Вашингтона» главного тренера команды Барри Тротца после завоевания клубом Кубка Стэнли. По информации американских СМИ, причинами ухода могли стать недовольство специалиста предложенными условиями контракта, а также конфликт с руководством клуба. Специалист возглавлял «Вашингтон» с 2014 года, 21 июня он возглавил «Айлендерс». «Конечно, тяжело (расставаться с тренером, – прим. ВЗГЛЯД), выиграли вместе Кубок Стэнли, но это бизнес», – отметил Овечкин.

Комментируя новость о том, что одним из новичков «Вашингтона» стал 21-летний российский вратарь Илья Самсонов, Овечкин отметил, что «шансы закрепиться в составе у него, конечно, есть».

«Самое главное, чтобы Илья продолжал работать, а там посмотрим. От него многое зависит», – отметил Овечкин.

Также хоккеист рассказал участникам «Территории смыслов» как любой ценой достигать поставленных целей. К примеру, сохранить мотивацию после поражения Овечкину помогает настрой на достижение цели, передает «Ридус».

«Если хочешь чего-то добиться, нужно идти дальше. После поражения обидно и тяжело морально, но это чаще всего придает силы для будущих достижений», – отметил Овечкин.

По его словам, семья в жизни хоккеиста играет очень большую роль.

«Если бы не родители, я бы не добился того, что имею сегодня. Раньше я был полностью погружен в карьеру. Сейчас убежден – на первом месте должна быть семья! Мне очень повезло с женой. Она делает все, чтобы я был счастлив», – сказал Овечкин.

В завершение встречи хоккеист пожелал форумчанам доверять своей команде:

«Это работает не только в спорте, но и в жизни. В одиночку достичь поставленных целей невозможно! Семья и друзья, их любовь - важный фактор в достижении целей», – резюмировал Овечкин.

Ранее хоккеист заявил, что хочет завершить спортивную карьеру «там же, где начинал».

Напомним, приветствие участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» направил президент России Владимир Путин.