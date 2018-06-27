Россияне стали чаще летать самолетами

За первые пять месяцев года российские авиакомпании перевезли 39,96 млн пассажиров, что на 11,5% больше, чем за тот же период 2017 года.

Чаще всего россияне летали внутренними рейсами – 24,14 млн человек. Международные направления выбрали 15,82 млн, говорится в статистике Росавиации.

Больше всего пассажиров перевезла авиакомпания «Аэрофлот – российские авиалинии» – 13,02 млн. Услугами авиакомпании «Сибирь» воспользовались 4,07 млн человек, «Россия» – 3,49 млн пассажиров.

В мае авиакомпании перевезли 9,45 млн пассажиров, что на 8,7% больше, чем в мае 2017 года. Внутренними перелетами воспользовались 5,48 млн человек, международными – 3,97 млн.