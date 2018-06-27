Адвокат прокомментировал данные о попытке самоубийства Родченкова

Информация о попытке самоубийства информатора WADA Григория Родченкова лжива, сказал его адвокат Джин Уолден.

«Он здоров и работает», – сказал Уолден, передает РИА «Новости».

Ранее в среду СМИ сообщили о том, что Григорий Родченков пытался совершить самоубийство в квартире, арендованной для него ФБР. Позже в этих данных усомнились, так как они были взяты с пародийного сайта.