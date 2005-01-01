Овечкин заявил о желании вновь играть в России

Хоккеист Александр Овечкин, являющийся капитаном американской команды «Вашингтон», заявил, что хочет завершить спортивную карьеру «там же, где начинал».

Овечкин заявил, что собирается рассмотреть варианты для завершения карьеры в 2021 году, когда закончится его контракт с «Вашингтоном», передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

Овечкин начинал в московском «Динамо»; за команду он выступал с 2001 по 2005 годы. После он перешел в американский «Вашингтон», однако во время локаута в НХЛ в сезоне 2012/2013 снова играл за «Динамо».

В июне команда Овечкина завоевала Кубок Стэнли.