Живущей в России вдове Милошевича заочно дали год тюрьмы в Сербии

Суд в Сербии заочно приговорил вдову экс-президента Югославии Слободана Милошевича Мириану Маркович к одному году тюрьмы, сообщает сербское национальное телевидение.

Как передает ТАСС, приговор Мириане Маркович суд вынес за незаконное выделение государственных квартир.

С 2005 года вдова экс-президента Югославии находится в международном розыске и в настоящее время проживает в России.

В 2010 году российская генпрокуратура сообщала, что Мириана Маркович получила политическое убежище в России, поэтому не может быть выдана по международному ордеру сербского представительства Интерпола.

В 2008 году в ФМС заявляли, что у России нет оснований выдавать вдову и сына Слободана Милошевича. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об этом.

Также убежище в России получил банкир Милошевича Боголюб Карич.