Пропавшего москвича нашли мертвым с завязанными руками и глазами

Следователи выясняют обстоятельства смерти 22-летнего москвича, который пропал в воскресенье после поездки в Подмосковье, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России Ольга Врадий.

Врадий рассказала, что молодой человек в воскресенье, 24 июня, отправился на личном автомобиле к друзьям в Подмосковье и пропал. Позже его тело с завязанными глазами и руками было найдено в Раменском лесу, передает РИА «Новости».

Мужчина скончался от множественных огнестрельных ранений в области грудной клетки.

На месте преступления были найдены семь гильз без маркировки калибра 9 миллиметров и буксировочный трос.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия.

Ранее в Подмосковье в канализации было найдено тело младенца.