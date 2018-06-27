В Кремле прокомментировали появление новых обстоятельств в деле Сенцова

Новые обстоятельства в деле осужденного в России режиссера Олега Сенцова не являются вопросом Кремля, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков ответил на вопрос журналистов о том, может ли информация о вероятной передаче Сенцову взрывчатки, появившаяся на конференции ОБСЕ, повлиять на его помилование, передает ТАСС.

«Есть определенная процедура помилования. Он осужден по тяжкой статье, его вина признана судом. А эти нюансы – не вопрос Кремля», – сказал Песков.

Во вторник на конференции ОБСЕ по свободе слова на Украине мужчина в украинской военной форме рассказал, что занимался перевозкой взрывчатки для последующего совершения Олегом Сенцовым теракта в Крыму.