Песков прокомментировал отставку Холманских

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал освобождение Игоря Холманских от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе ротационным процессом.

«Нет, это ротационный процесс», – сказал Песков, отвечая на вопрос, с чем связано увольнение Холманских, были ли нарекания, связанные с его работой, передает РИА «Новости».

Во вторник президент Владимир Путин освободил Холманских от должности полпреда в УрФО. На его пост назначен экс-помощник главы государства Николай Цуканов.