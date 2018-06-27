У высланного из России грузинского дипломата возникли проблемы с аккредитацией на Украине

У грузинского дипломата Ираклия Азнаурашвили, высланного из России, возникли проблемы с аккредитацией на новом месте работы – на Украине, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

По данным телекомпании «Рустави-2», сомнения украинской стороны вызывает тот факт, что грузинский дипломат работал в России, поэтому вопрос аккредитации затягивается.

Вместе с тем, глава грузинской дипломатической миссии в Киеве Гела Думбадзе заявил, что отказа в аккредитации нет.

«Документы Азнаурашвили отправлены для аккредитации, традиционно украинская сторона рассматривает этот вопрос в течение двух – трех недель. Мы в режиме ожидания. В посольство отказ не поступал», – сказал посол Грузии.

Россия выслала этого грузинского дипломата в ответ – после того, как Грузия объявила «персоной нон-грата» одного сотрудника секции интересов России при посольстве Швейцарии, присоединившись к санкциям Запада против Москвы по «делу Скрипалей»

Берн посредничает между Москвой и Тбилиси после войны 2008 года и разрыва дипломатических отношений.