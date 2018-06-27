МУС передали дело о воздушном бойкоте Катара

Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет и Объединенные Арабские Эмираты передали в Международный уголовный суд (МУС) дело о воздушном бойкоте Катара, говорится в заявлении арабского «квартета», распространенного Саудовским агентством печати.

«Четыре арабские страны приняли решение передать дело в МУС в свете решения Международной организации гражданской авиации (ИКАО) дать возможность Катару огласить свои требования, в то время как требования и призывы четверки принять меры (в отношении) Катара поддержки не получили», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Принятие ИКАО требований Катара к рассмотрению страны назвали незаконным. По мнению четырех стран, суть проблемы заключается в том, что Катар «постоянно и серьезно» нарушает их суверенные права.

Между тем, в середине июня Катар подал на ОАЭ в Международный суд ООН в связи с дискриминацией катарских подданных и резидентов.

Напомним, арабские страны летом 2017 года разорвали отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма.