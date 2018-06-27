Катар отказался переживать из-за санкций США против энергосектора России

Президент и генеральный директор Qatargas Саад Шерида Аль-Кааби заявил, что Катар не переживает из-за санкций США против энергосектора России.

Он отметил, что у Катара хорошее сотрудничество с Россией, передает РИА «Новости».

«Россия – очень важная страна, мы очень уважаем Россию», – добавил глава Qatargas.

По словам гендиректора Qatargas, компания расширяет сотрудничество со всеми нефтяными и газовыми компаниями в мире, но не говорит об этом публично.

Напомним, в марте прошли переговоры президента России Владимира Путина с эмиром Катара.