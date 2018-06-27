Пентагон разрешил Испании заплатить за размещение ПРО США на своей территории

Управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности объявило, что Госдепартамент США разрешил Испании купить у Соединенных Штатов пять многоцелевых зенитно-ракетных комплексов Aegis и запчастей к ним на общую сумму 860 млн долларов.

Госдепартамент выдал разрешение на проведение сделки, а Белый дом официально уведомил Конгресс о решении экспортировать комплексы ПРО американского производства Aegis в Испанию, передает ТАСС.

В Пентагоне считают, что сделка «не изменит базовый военный баланс в регионе», при этом «поддержит внешнеполитические цели и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем укрепления безопасности союзника по НАТО, который является важной силой в обеспечении политической стабильности экономического прогресса в Европе».

На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что объекты ПРО США в Европе подрывают стабильность в регионе.

Напомним также, в середине мая министр обороны Японии объявил о размещении на территории страны двух наземных комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore.