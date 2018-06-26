Американский сенатор призвал власти США улучшить отношения с Россией

Вашингтон должен поставить перед собой цель улучшить отношения с Москвой, заявил сенатор-республиканец Рон Джонсон на слушаниях в возглавляемом им сенатском подкомитете Конгресса США по европейскому и региональному сотрудничеству в области безопасности.

Как передает ТАСС, также Джонсон выразил намерение присоединиться к делегации Конгресса, собирающейся отправиться в Россию в ближайшие дни.

«Сенатор Ричард Шелби возглавит эту делегацию, визит которой (в Россию, – прим. ВЗГЛЯД) состоится на следующей неделе. Я тоже на это подписался, но не уверен, будет ли мне позволено въехать в Россию. Я хочу поехать. Целью должно стать улучшение отношений с державой, у которой есть 7 тыс. ядерных боеголовок», – подчеркнул Рон Джонсон.

«Диалог – это хорошо, но это должен быть диалог с позиции силы», – подчеркнул Джонсон.

Напомним, 22 июня посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что делегация американского Конгресса, планирующая совершить визит в Россию, будет включать членов как сената, так и палаты представителей.