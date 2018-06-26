Московский адвокат рассказал про «свинорусскую нечисть»

Адвокат Московской коллегии адвокатов Владимир Байор оставил в группе «Эха Москвы» в соцсетях комментарий про «свинорусскую нечисть», а на замечание, что ему грозит уголовное дело, заявил, что не сказал ничего противозаконного.

Комментарий оставлен под текстом об ужасах войны. В обсуждении Байор пишет: «Никто и не говорит, что война бесполезна. Война ужасна. Свинорусскую нечисть, конечно, нужно выбрасывать отовсюду, куда она засунула свое рыло».

Позже комментарий был удален, однако пользователи успели сделать скиншот и заметили, что это подходит под статью 282 УК РФ.

«Не боитесь присесть на пару лет?» – спрашивают у него.

Байор в ответ заявил, что среди русских есть «свинство». Также он заметил, что «такого поста в этой ветке нет», а «свинорусское, конечно же, есть».

«Там где свиньи кричат, что они русские - там как раз оно», – написал Байор.

«Если уж мы потрясаем ст. 282, то фраза: «Россия – русская земля», - еще ближе к криминалу. Что же вы такие нервные, господа?» – заявил он.

Байор, судя по его сайту, является членом Московской коллегии адвокатов «Защита», его регистрационный номер в реестре адвокатов Москвы – 77/11989.