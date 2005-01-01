Выполненная трудовиком реставрация старинной статуи стала хитом в соцсетях

Реставрацию изображения Святого Георгия в испанском городе Эстелья превратили в нового «Пушистого Иисуса».

В течение 500 лет изображение Святого Георгия в борьбе с драконом украшало местную церковь.

Теперь статую настигла волна популярности. После неудачной реставрации изображение Святого Георгия начали сравнивать с печально известным «Пушистым Иисусом», передает The Guardian.

Попытка освежить полихромную статую 16-го века сделала Святого Георгия обладателем розового лица и эффектного красно-серого доспеха. Нашумевшая реставрация была выполнена местным учителем труда по просьбе приходских властей церкви Святого Михаила.

«Приход решил самостоятельно принять меры по восстановлению статуи и поручил работу учителю труда без согласования с местными властями», - комментирует Колдо Леоз, мэр города Эстелья.

Леоз отметил, что для реставрации статуи 16-го века использовалась совершенно неподходящие материалы, из-за чего исходные слои краски могут не подлежать восстановлению.

Местные власти вызвали экспертов, чтобы выяснить, можно ли отменить реставрационные работы и восстановить статую до прежнего состояния.

Шесть лет назад самостоятельные попытки женщины восстановить фреску с изображением Христа в церкви в испанском городе Борха окрестили «худшей реставрацией в истории». Фреска «Ecce Homo», созданная художником Элиасом Гарсиа Мартинесом в 1932 году, после прогремевшей реставрации стала широко известна как «Пушистый Иисус».