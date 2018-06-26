Экс-муж актрисы, сыгравшей жестокую королеву в «Игре престолов», потерпел жизненный крах

Бывшего мужа актрисы Лены Хиди обнаружили на улице: он играл на гитаре и собирал милостыню на одной из улиц британского города Лидс.

«Питер полностью исчерпал свой капитал за последние годы. Ему пришлось очень нелегко, он поменял жизнь миллионера в Голливуде на существование на пособие в Лидсе», – рассказал собеседник The Sun.

Проблемы пары начались после долгого судебного бракоразводного процесса.

Питер Лоугрэн и Лена Хиди развелись в 2013 году, прожив в браке шесть лет. За два года до расставания они спорили в суде за право опеки над их восьмилетним сыном.

Лоугрэн пожаловался судье, что Хиди нарушила их соглашение, отдав мальчика в школу в Англии. Суд разрешил мужчине видеться с сыном девять раз в месяц, однако Лоугрэн на тот момент жил в Лос-Анджелесе.

Отмечается, что друзья музыканта и актера объявили сбор средств в помощь Лоугрэну.

Лена Хиди получила популярность после роли жестокой королевы Серсеи Ланнистер в сериале «Игра престолов».

У других актеров сверхпопулярного шоу пока все хорошо: на днях Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, женился на Роуз Лесли, которая и в сериале исполнила роль его возлюбленной Игритт.