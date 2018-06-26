В Турции начали действовать высокие пошлины на товары из США

Анкара начала применять ввозные пошлины для 22 типов товаров, импортируемых из США, указ правительства, который вступил в силу во вторник, опубликован в официальном правительственном вестнике.

Самые высокие пошлины установлены на алкоголь – 70%, автомобили – 60% табак – 30%, передает ТАСС.

О введении дополнительных пошлин на товары из США Анкара объявила 21 июня. Это объяснялось крупными потерями, которые Турция понесла из-за импортных пошлин США.

В марте американский президент Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали в размере 25% и алюминия в размере 10% «в защиту национальной безопасности» США.