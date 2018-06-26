МИД предложил Киеву альтернативу закрытию российских СМИ

Глава отдела Департамента информации и печати МИД Максим Буякевич предложил украинским властям не закрывать российские новостные ресурсы, а создавать качественные и содержательные информационные продукты.

«Считаю, что в неконфронтационном ключе надо подумать над тем, чтобы вместо закрытия российских новостных ресурсов на Украине, что прямо противоречит обязательствам украинской стороны в ОБСЕ, подумать над их сохранением и созданием информационного продукта, который бы возможно превосходил российский качеством и содержанием», – сказал он ТАСС.

По словам Буякевича, с таким предложением он обратился к участникам организованной ОБСЕ конференции по свободе слова на Украине.

Он также заявил, что в Киеве его инициативу проигнорировал. «К сожалению, на этот вопрос уважаемые журналисты не ответили. Это досадно и огорчительно, но, во всяком случае, мне удалось донести позицию российской стороны такой авторитетной аудитории», – сказал дипломат.

В прошлом году Киев закрыл доступ к ряду российских информационных ресурсов. В мае 208 года в санкционный список попали МИА «Россия сегодня» и агентство «РИА Новости Украина». Кремль пообещал принять «меры взаимности» в ответ на действия СБУ против РИА «Новости Украина». Посольство России на Украине потребовало от Киева прекратить насилие в отношении представителей СМИ.

В январе правозащитники сообщали, что украинские власти ограничили права СМИ в стране под предлогом необходимости противостояния России.