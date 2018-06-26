Поляков объяснил, как надо относиться к заявлению Улицкой

Заявления людей с «врожденной русофобией» не нужно воспринимать всерьез, заявил писатель и руководитель общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков, комментируя выступление писательницы Людмилы Улицкой.

«Заявления таких писателей, как Улицкая, даже не надо серьезно рассматривать. Это люди, которые скептически относятся к России», – сказал Поляков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что не знает, связано ли это с воспитанием, или это «интеллигентский вывих нравственный».

Поляков также отметил, что «что бы мы ни делали, мы никогда им не будем нравиться», так как есть люди с врожденной русофобией. «Поэтому я даже всерьез не берусь такие суждения комментировать. Это такой интеллектуально-нравственный недуг», – пояснил он.

На ваш взгляд Писательница Людмила Улицкая заявила о «сильном цивилизационном отставании» России от Европы. Что вы думаете по этому поводу? Да, Россия сильно отстает

Россия отстает, но незначительно

Россия ни в чем не отстает от Европы

Россия опережает Европу



Напомним, в понедельник писательница Людмила Улицкая в интервью каналу «112 Украина» заявила, что Россия превращается в «мировую провинцию», якобы отставшую от Европы на 150 лет.

На ее слова резко отреагировали публицист Эдуард Лимонов, писатель Захар Прилепин и Александр Шолохов. После этого Улицкая заявила, что удивлена такой «агрессивной общественной реакцией».