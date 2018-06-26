Испанская полиция начала спецоперацию против «армянской мафии»

Правоохранительные органы Испании начали крупную операцию против так называемой армянской мафии, сообщила национальная полиция страны.

По сообщению полиции, более 1 тыс. стражей полицейских, участвующих в операции, планируют провести 73 обыска и задержать 142 человека в Мадриде, Барселоне, Валенсии и Аликанте, передает ТАСС.

Расследование испанская полиция вела совместно с Европолом и Интерполом.

Правоохранители уточнили, что речь идет «об одной из крупнейших преступных группировок», состоящей из выходцев из Армении.

Расследование началось в 2016 году после убийства двух граждан Грузии, связанных с вором в законе Кахабером Сушаншвили.

Членов армянской преступной группировки подозревают в отмывании средств, торговле наркотиками и оружием, коррупции, контрабанде табачной продукции и множестве других преступлений.

Напомним, в сентябре 2017 года сообщалось, что гражданская гвардия Испании в нескольких муниципалитетах Коста-дель-Соль проводит операцию по обезвреживанию организованной преступной группировки, которая организована известными выходцами из России.