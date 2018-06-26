Выяснилось, что пенсионная реформа повысит уровень жизни россиян

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26 июня, вторник  |  Последнее обновление — 15:58  |  vz.ru
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«Газовая евроинтеграция» довела украинцев до обнищания

Курс Украины на Европу требует еще более высоких цен на газФото: Сергей Аверин/РИА «Новости»
Украинская власть могла бы гордиться. Она привела свою страну в светлое европейское будущее как минимум по одному из показателей – уровню цен на газ для населения. Однако столь важный итог евроинтеграции и сотрудничества с МВФ некоторых украинских политиков навел на мысли о предстоящем в стране социальном взрыве. Что же пошло не так? Подробности...
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Почему российская интеллигенция верит в «отсталость России»

Людмила Улицкая опять говорит о регрессе РоссииФото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Писательница Людмила Улицкая заявила, что Россия движется в обратную сторону от прогресса. А для того, чтобы догнать Европу, нашей стране нужно как минимум 150 лет. Почему часть российской интеллигенции до сих пор слово в слово повторяет те же мантры, что звучали еще два столетия назад? И что им можно было бы ответить на это? Подробности...
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У России нет возможности бороться с новой болезнью

«В нормальной семье игроман появиться не может», – утверждает МирошниченкоФото: Mirafoto/Imagebroker/Global Look Press
ВОЗ наконец-то признала зависимость от видеоигр болезнью, но как опасную социальную проблему ее осознали гораздо раньше. И хотя игроманов в России больше, чем наркоманов, их практически никто не лечит. О том, что изменит решение ВОЗ и как победить игроманию, газета ВЗГЛЯД поговорила с автором реабилитационной программы «Вне игры» Иваном Мирошниченко. Подробности...
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Почему немцы разочаровались в Меркель

Высокая популярность Меркель еще недавно казалась незыблемойФото: Axel Schmidt/Reuters
Несмотря на старания канцлера ФРГ, экстренная встреча Евросоюза по проблеме беженцев закончилась провалом, а под самой Ангелой Меркель закачалось кресло. Ее миграционная политика теперь отвергается не только ЕС, но и немецким обществом, которое сменило лозунг «Добро пожаловать!» на «Убирайтесь вон!». Но что заставило немцев передумать и разочароваться в своем канцлере? Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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Если Россия отстала на 150 лет от Европы, то надо в трибунал дело передать

Захар Прилепин, писатель
Все обсуждают Улицкую, которая сказала, что Россия отстала от Европы на 150 лет. А лично Улицкая отстала от, скажем, Бегбедера на 150 лет или нет? А Украина – она как? Много вопросов. Подробности...
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Матч с Уругваем даст сборной больше, чем два предыдущих, вместе взятых

Дмитрий Пугаченко, журналист
После двух красивых побед над Саудовской Аравией и Египтом российские футболисты получили в Самаре настоящую отрезвляющую оплеуху. Поражение стало следствием как индивидуальных ошибок россиян, так и убийственного невезения. Подробности...
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Загробные беды главного безбожника СССР

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Читатель может предположить, что сейчас начнется очередная детективная история про особенности применения закона о реституции, битвы за территорию между РПЦ и музеем и что-то подобное – но ничуть не бывало. Все было гораздо веселее. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Самые красивые болельщицы ЧМ-2018

      Благодаря чемпионату мира мы смогли увидеть не только красивый футбол, но и прекрасных болельщиц, приехавших со всего мира поддержать свои любимые команды. Самые яркие из них – на страницах газеты ВЗГЛЯД
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      Самые эксцентричные болельщики ЧМ-2018

      Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу. Гости из самых разных уголков планеты с помощью ярких и необычных образов создали в нашей стране атмосферу большого праздника. Газета ВЗГЛЯД выбрала самые интересные из них
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      Обсуждение: 6 комментариев

      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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        Писательница Людмила Улицкая заявила о «сильном цивилизационном отставании» России от Европы. Что вы думаете по этому поводу?
        • Да, Россия сильно отстает

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          Выяснилось, что пенсионная реформа повысит уровень жизни россиян

          26 июня 2018, 14:12

          Текст: Ольга Самофалова

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          «Хотя данная мера и непопулярна, она призвана положительно отразиться на количестве трудоспособного населения и на бюджете, а также на качестве жизни людей», – говорится в исследовании компании JLL. Рост покупательской способности россиян подтолкнет розничную торговлю и экономику России в целом.

          «Мы ожидаем значимого положительного влияния на доходы россиян от данной меры правительства, что в свою очередь, позитивно отразится на розничном товарообороте и приведет к росту арендного дохода, получаемого от торговой недвижимости», – пишут в своем исследовании эксперты компании JLL, занимающейся управлением инвестициями.

          «Хотя данная мера и непопулярна, она призвана положительно отразиться на количестве трудоспособного населения и на бюджете, а также на качестве жизни людей», – считают эксперты JLL.  

          Многие работодатели предпочитают отправить на пенсию работника по достижении им пенсионного возраста, невзирая на опыт и возможность работника продолжать трудовую деятельность, продолжают они. Изменения же, по их мнению, дадут гражданам предпенсионного возраста возможность работать без риска быть уволенными, а пенсионерам – повысить уровень самих пенсий. «Учитывая, что при выходе на пенсию ее средний размер лишь частично компенсирует потерю дохода работником, увеличение пенсионного возраста позволит повысить уровень жизни и потребления населения», – считают эксперты.

          По их подсчетам (на основе прогнозов Росстата), в 2019 году количество трудоспособного населения пополнится 2 млн человек, а к 2036 – 12,6 млн.

          Пенсионный маневр позволит повысить покупательскую способность россиян, что в свою очередь подтолкнет розничную торговлю и экономику страны в целом. По данным исследования, разница между средней заработной платой и средним размером пенсий в 2017 году составляла 25 821рубля. Исходя из этого, прибавка к покупательной способности людей, которые сохранят свою трудовую деятельность и не уйдут на пенсию, составит 627 млрд рублей в 2019 году, или 2,1% объема розничного товарооборота 2017 года. А к 2036 году прибавка может  составить 3,9 трлн рублей или 13% объема розничного товарооборота 2017 года.

          Что касается основного аргумента против повышения пенсионного возраста – а именно низкой продолжительности жизни россиян, то на самом деле это не совсем так.

          «Действующий сегодня пенсионный возраст был закреплен в 1928 году, когда средняя продолжительность жизни составляла 43 года. С тех пор продолжительность жизни в России значительно увеличилась и в среднем составила 72,7 года, по данным Росстата в 2017 году, и 70 лет, по данным Всемирного банка в 2016 году, что сопоставимо со среднемировым показателем Всемирного банка в 71 год. При этом разница между ожидаемой продолжительностью жизни при рождении и возрастом выхода на пенсию составляет 7 лет для мужчин (11 лет в мире в среднем) и 22 года для женщин (19 лет в мире в среднем). Такая разница между пенсионным возрастом и продолжительностью жизни вполне обосновывает увеличение пенсионного возраста», – говорится в исследовании компании JLL.

          Напомним, правительство России предлагает поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Партия «Единая Россия» решила инициировать общественное обсуждение этой реформы. Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что через шесть лет средняя пенсия в стране должна вырасти до 20 тыс. рублей.


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