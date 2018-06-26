Выяснилось, что пенсионная реформа повысит уровень жизни россиян

«Хотя данная мера и непопулярна, она призвана положительно отразиться на количестве трудоспособного населения и на бюджете, а также на качестве жизни людей», – говорится в исследовании компании JLL. Рост покупательской способности россиян подтолкнет розничную торговлю и экономику России в целом.

«Мы ожидаем значимого положительного влияния на доходы россиян от данной меры правительства, что в свою очередь, позитивно отразится на розничном товарообороте и приведет к росту арендного дохода, получаемого от торговой недвижимости», – пишут в своем исследовании эксперты компании JLL, занимающейся управлением инвестициями.

«Хотя данная мера и непопулярна, она призвана положительно отразиться на количестве трудоспособного населения и на бюджете, а также на качестве жизни людей», – считают эксперты JLL.

Многие работодатели предпочитают отправить на пенсию работника по достижении им пенсионного возраста, невзирая на опыт и возможность работника продолжать трудовую деятельность, продолжают они. Изменения же, по их мнению, дадут гражданам предпенсионного возраста возможность работать без риска быть уволенными, а пенсионерам – повысить уровень самих пенсий. «Учитывая, что при выходе на пенсию ее средний размер лишь частично компенсирует потерю дохода работником, увеличение пенсионного возраста позволит повысить уровень жизни и потребления населения», – считают эксперты.

По их подсчетам (на основе прогнозов Росстата), в 2019 году количество трудоспособного населения пополнится 2 млн человек, а к 2036 – 12,6 млн.

Пенсионный маневр позволит повысить покупательскую способность россиян, что в свою очередь подтолкнет розничную торговлю и экономику страны в целом. По данным исследования, разница между средней заработной платой и средним размером пенсий в 2017 году составляла 25 821рубля. Исходя из этого, прибавка к покупательной способности людей, которые сохранят свою трудовую деятельность и не уйдут на пенсию, составит 627 млрд рублей в 2019 году, или 2,1% объема розничного товарооборота 2017 года. А к 2036 году прибавка может составить 3,9 трлн рублей или 13% объема розничного товарооборота 2017 года.

Что касается основного аргумента против повышения пенсионного возраста – а именно низкой продолжительности жизни россиян, то на самом деле это не совсем так.

«Действующий сегодня пенсионный возраст был закреплен в 1928 году, когда средняя продолжительность жизни составляла 43 года. С тех пор продолжительность жизни в России значительно увеличилась и в среднем составила 72,7 года, по данным Росстата в 2017 году, и 70 лет, по данным Всемирного банка в 2016 году, что сопоставимо со среднемировым показателем Всемирного банка в 71 год. При этом разница между ожидаемой продолжительностью жизни при рождении и возрастом выхода на пенсию составляет 7 лет для мужчин (11 лет в мире в среднем) и 22 года для женщин (19 лет в мире в среднем). Такая разница между пенсионным возрастом и продолжительностью жизни вполне обосновывает увеличение пенсионного возраста», – говорится в исследовании компании JLL.