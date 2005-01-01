Дегтярев назвали главный козырь россиян в матче с Испанией

Мощная поддержка болельщиков станет главным фактором в пользу сборной России в матче с командой Испании, заявил председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

«У них огромный опыт. Однако, на мой взгляд, в этом чемпионате сборная Испании играет не на пределе своих возможностей и показывает не максимальный результат. Последний матч со сборной Марокко показал, что при достаточной подготовке, желании и скорости против них можно успешно играть. 1/8 финала пройдет в Москве, в Лужниках, поэтому наш главный козырь – это 12-й игрок команды, мощная поддержка трибун», – цитирует РИА «Новости» Дегтарева.

По его словам, рано делать выводы после первого поражения команды в турнире.



«После поражения 0:3 многие преждевременно начали критиковать российскую сборную. Однако, в спорте бывают и поражения, и ничьи, и победы. Давайте дождемся конца турнира и тогда подведем итоги, поставим оценки сборной и работе тренерского штаба», – сказал депутат.

Напомним, ранее в понедельник полузащитник сборной Испании Иско выразил уверенность, что российская команда станет для испанцев опасным соперником в плей-офф чемпионата мира и способна показать хороший футбол.