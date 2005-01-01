Салах отказался от приза лучшему игроку

Форвард сборной Египта Мохамед Салах отказался получать от организаторов ЧМ приз лучшему игроку матча против Саудовской Аравии.

Как сообщается в Twitter Islamic Tweets, свое решение нападающий объяснил тем, что спонсором приза лучшему игроку матча является пивная компания, передает «Спорт-Экспресс».

Это не первый подобный случай с игроком сборной Египта. В матче первого тура группового этапа аналогично поступил вратарь Мохамед эль-Шенави.

Напомним, 19 июня сообщалось, что капитан сборной Мексики по футболу Рафаэль Маркес не получит приз лучшего игрока матча чемпионата мира 2018 года из-за попадания в черный список минфина США из-за предполагаемой причастности к деятельности наркокартеля, созданного Раулем Флоресом Эрнандесом.